Отрицавшая COVID-19 страна получит деньги на борьбу с ним

Танзания получит $567 млн от Международного валютного фонда (МВФ), которые потратит на вакцинацию населения и увеличение расходов на здравоохранение и социальные нужды.

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Бывший президент Танзании отрицал существование COVID-19, однако после его смерти власти начали кампанию по массовой вакцинации и борьбе с пандемией.

Перед получением денег от МВФ Танзания обязалась возобновить публикацию статистики по коронавирусу в стране, чтобы своевременно принимать необходимые меры. По последним опубликованным данным, в июле было зарегистрировано 858 заболевших и 29 умерших.

Ранее публикация была прекращена из-за заявлений бывшего президента Джона Магуфули. Он настаивал, что в его стране «инфицированных нет, а COVID-19 – это дьявол, для победы над которым надо три дня молиться, а не носить маски».