Энергетики приступили к монтажу акустических датчиков, способных выявлять уязвимые участки тепловых сетей и предупреждать возможные аварии.

В Санкт-Петербурге на вооружение коммунальных служб появится новая технология. ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» приступили к монтажу акустических датчиков, способных выявлять уязвимые участки тепловых сетей и предупреждать возможные аварии. Система мониторинга перекочевала из диагностики состояния водопроводных труб.

Технология поможет сократить потери тепла и издержки на устранение дефектов. Она уже отлично показала себя в системе теплоснабжения, где за последние годы число крупных технологических нарушений снизилось в разы.

Специалисты установят новые датчики во всех районах города — 541 устройство в 279 тепловых камерах до конца года. Общее число датчиков возрастет до 646. Таким образом ТЭК сможет следить за состоянием более 114 км теплосетей. Об этом сообщает ЛенТВ24.