Видео: на трассе у Толоконниково сгорела «Газель»

Автор: Гузель Галимова
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Полыхавший фургон тушили на обочине федеральной трассы «Скандинавия» у поселка Толоконниково в Выборгском районе Ленобласти.

Видео: Интересные события в Выборге, ВК.

Загорелся моторный отсек и кузов «Газели». На месте работали восемь пожарных, задействовав две единицы техники. Возгорание уже ликвидировали. Движение осуществляется в штатном режим, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Пострадавших нет.

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