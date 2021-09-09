Видео: на трассе у Толоконниково сгорела «Газель»

Полыхавший фургон тушили на обочине федеральной трассы «Скандинавия» у поселка Толоконниково в Выборгском районе Ленобласти.

Загорелся моторный отсек и кузов «Газели». На месте работали восемь пожарных, задействовав две единицы техники. Возгорание уже ликвидировали. Движение осуществляется в штатном режим, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Пострадавших нет.