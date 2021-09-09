Сергей Тарасов: Школы Ленобласти всегда занимались воспитанием детей, даже в 90-е годы

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов рассказал, как «системы воспитания» в школах работает в регионе

Напомним, что по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой в новом учебном году во всех школах России начали действовать «системы воспитания». Как отметил Сергей Тарасов, кто говорит о том, что «школа не должна заниматься воспитанием», не понимает, какой смысл кроется за этим понятием.

«Сегодня не все понимают, что такое воспитание. Это не разделение на черное и белое, попытка ограничить ребенка. Школьное воспитание это комплексное понятие, куда входит и комфортная среда, человечность, условия, которые способствуют развитию личности», — отметил Сергей Тарасов.

Он добавил, что воспитание также напрямую связано с детской безопасностью, а в ее основе воспитания лежит гибкость, которая не терпит принуждения.

Отметим, что являясь последовательным и непримиримым борцом за «цифровую гигиену» и безопасность детей в информационном пространстве, Анна Кузнецова добилась усиления воспитательного компонента в образовательных учреждениях. Ведь всестороннее духовное, нравственное и интеллектуальное развитие позволяет школьнику лучше понимать и оценивать мир, в котором он живет.