Автомобили столкнулись недалеко от Осельской горы, рядом с деревней Осельки. Информации о пострадавших и их состоянии нет.

В четверг, 9 сентября, во Всеволожском районе Ленобласти произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Судя по кадрам очевидца, в аварии пострадали авто марки «Пежо» и «Лада». Автомобили столкнулись недалеко от Осельской горы, недалеко от деревни Осельки. Информации о пострадавших и их состоянии нет.

Об этом сообщает «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб«.