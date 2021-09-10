Еще 11 населенных пунктов России получат звание «Город трудовой доблести»

С таким предложением выступили в партии «Единая Россия». Предложение уже поддержал Владимир Путин.

Это Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань, Чита, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания оргкомитета «Победа».

— Все предложенные города — как региональные центры, так и небольшие населенные пункты, без которых, тем не менее, была бы невозможна Великая Победа — достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей — всего собрано 2 млн 300 тысяч подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, от лица жителей, которые выдвинули свои города на присвоение звания, «Единая Россия» просит вас вновь поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» вышеперечисленным 11 городам, — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии напомнил, что на сегодняшний день уже 32 города удостоены почетного звания.

— Партия с первых дней участвовала в реализации данной инициативы. Был организован сбор подписей за города-претенденты, всего собрано более 11 миллионов подписей. Мы помогали с оформлением документов, с получением научных заключений РАН, обрабатывали обращения от имени трудовых коллективов предприятий, инициативных групп жителей, общественных и ветеранских организаций. В городах, которым присвоено звание в 2020 году, представители партии вместе с Российским военно-историческим обществом и активным участием жителей провели большую работу по определению мест расположения памятных стел. Сегодня они уже установлены в двух городах — Магнитогорске и Томске. Еще в девяти либо заложен камень, либо ведутся работы, — добавил секретарь Генсовета «Единой России».

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Одним из первых населенных пунктов, получивших звание «Город трудовой доблести», стала Самара — в честь этого была выпущена почтовая марка.