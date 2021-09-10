В Петербурге хоронят главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего при спасении человека – фото и видео

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который трагически погиб в возрасте 55 лет, спасая кинорежиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске 8 сентября 2021 года.

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Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что церемония пройдет в закрытом формате. На похоронах Евгения Зиничева смогут присутствовать лишь его родственники, коллеги и друзья.

Все люди на фото и видео ниже пришли попрощаться с министром МЧС. Евгения Зиничева похоронят в его родном городе – Санкт-Петербурге – на Северном кладбище, где погребены его родители.

Фото и видео: t.me/breakingmash, t.me/rian_ru