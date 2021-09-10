Праздничные тематические мероприятия пройдут в 12 районах Ленобласти.

В субботу, 11 сентября, Ленинградская область отмечает региональный праздник — День детства. Организаторы фестиваля отмечают, что миссия праздника состоит в укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей и улучшение демографической ситуации.

Праздничные тематические мероприятия пройдут в 12 районах Ленобласти. Так, в Волосовском районе праздник встретят квестами, аквагримами, сладостями и играми в Большеврудском ДК. В Сосновом Бору жителей и гостей города удивят мастер-классами, народными играми в честь 800-летия Александра Невского, а также песнями и танцами.

Подробнее о программе можно прочитать в сообществе областной фестиваль «ДЕНЬ ДЕТСТВА».