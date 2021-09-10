Общественное пространство обзавелось новыми скамейками, урнами, вазонами и навесами с качелями. При этом на территории появилась парковка, уличное освещение и выполнено озеленение.

Во Всеволожске завершилось благоустройство привокзальной площади у станции «Мельничный ручей», за которую голосовали местные жители. Общественное пространство обзавелось новыми скамейками, урнами, вазонами и навесами с качелями. Об этом сообщает администрация Всеволожского района.

При этом на территории появилась парковка на 45 машин, уличное освещение и выполнено озеленение. Радовать глаз гостей будут 32 клёна и 1900 кустов кизильника. Через эту территорию в среднем проходит 6000-7500 человек, поэтому красоту нового благоустройства будет кому оценить.

«В текущем году это самый крупный объект, реализованный по программе «Комфортная городская среда». На месте бывшего пустыря построена обширная прогулочная зона с павильонами для отдыха, парковка на 45 автомобилей, удобные автобусные остановки», — Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района

Фото: администрация Всеволожского района