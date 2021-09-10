Героем новой серии проекта «Независимые люди» стал Илья. Он начал пить в Чечне, а закончил с бомжами в городе Дно в Псковской области. Илья рассказал нам, как оказался на дне и как от дна оттолкнулся. Такие истории наглядно показывают, что никогда не стоит опускать руки и ставить на себе крест.

Что такое глубочайшее дно?

Когда ты открываешь глаза, стоит устойчивый запах мочи. Вокруг тебя три-четыре бомжа. Сам небритый. От тебя тоже пахнет. Запахи эти приелись. В последствии они очень долго меня преследовали. Тебе наливают, ты выпиваешь с просьбой больше не очнуться.

Как оттуда выбрался?

Жил в разрушенном доме. Не помню, как я там оказался. Если сейчас меня провести по тем местам, не думаю, что смогу найти его — настолько глубоко я был в алкогольном безумии, что память совершенно не работала. В целом картинка не складывается до сих пор, воспоминания сохранились отрывками. Город помню — Дно. Символично. У одного из бомжей дочка была, которая приносила еду. Она увидела, что я — молодой парень, подошла и сказала: «Ты то что с ними делаешь? Ты здесь умрешь». В ответ послал ее довольно нецензурно. Я выпил в очередной раз и проснулся уже у нее дома. Она каким-то образом переместила меня в свою квартиру. Помыла. На просьбу дать опохмелиться попросила сначала предоставить контакты родственников. Вот так я оттуда выбрался.

Что стало точкой отсчета алкоголизма?

Точкой отсчета является моя служба в армии, когда я первый раз попал под обстрел. Мне было страшно. Сейчас я воспринимаю это как тяжелые моменты в жизни, через которые прошел. Один из офицеров, чтобы привести меня в чувство влил мне в рот чистый спирт из фляжки. С того момента пристрастился к алкоголю.

Я служил в горячих точках. Служба проходила на Северном Кавказе. Алкоголь там был недорогой — 25-30 рублей. Достать его можно было где угодно.

Про запои

Сейчас я понимаю, что, в принципе, у меня был всего единственный запой, но продолжительностью в 14 лет. Пить я бросил в 32 года.

Как выглядел в те годы?

Во-первых, я был очень худой. Во-вторых, на фотографии, сделанной мамой после моего возвращения, кожа была картофельного цвета. Печень уже не работала. Я с трудом ходил. Все тело болело. Были раны, которые не заживали и гноились. Мне очень тяжело это вспоминать. Сейчас, когда я сравниваю себя в тот период и нынешний, понимаю, что разница существенная. Так же считают люди, с которыми общаюсь в настоящее время. Они говорят, что я сильно изменился за эти несколько лет.

Причина употребления?

У каждого парня, мальчика есть свой идеал мужчины, на кого он хочет быть похожим. Для меня таким героем стал отец. Я стремился равняться на него. Проводил с ним много времени. Вместе ездили на службу. Мне нравилась наша семья. Я не слышал, чтобы родители когда-либо ругались. Может это и случилось, но не при детях. В один прекрасный момент я стал свидетелем измены отца. Помню, как мне было плохо от этого. Считаю, что именно в этот момент психика моя надломилась.

На что переключить зависимость?

Вообще алкоголизм — болезнь неизлечимая. Зависимость возвращается в той или иной степени. Зависимость всегда переключается. Она ищет какую-то лазейку: если не алкоголь, то другое.

Для человека важно понимать — то, что он не пьет, еще не значит, что избавился от недуга. Можно и к наркотикам пристраститься. Я знаю людей, которые употребляли наркотики, а потом перешли на алкоголь. Употребляли алкоголь, затем перешли на наркотики либо стали играть.

Моя зависимость переключилась на любимые вещи: рыбалку и возню с машинами. О первом я могу говорить долго и с большим удовольствием. Что касается авто, то любые вещи, связанные с машинами, также доставляют удовлетворение. Я получаю эндорфины, которые так необходимы зависимому человеку.

Для кого-то выходом становится спорт, для других питание или еще что-то. Какие-то увлечения должны быть, чтобы переключить зависимость.

Как влияет алкоголь на организм?

Как ни старайся, свою физическую форму и здоровье в порядок привести очень сложно. Последствия останутся на всю жизнь.

У меня иногда возникают головные боли, потому что пьяный любил подраться. После подобных драк получил несколько сотрясений мозга. Зубы я до сих пор не могу восстановить. В целом, стараюсь заниматься своим здоровьем, но ошибки тяжело исправить.

Что такое похмелье алкоголика?

Это, наверное, когда ты не спишь. Ночь кажется вечностью. Ты не можешь уснуть, пропадаешь минут на 10 и с нетерпением ждешь наступление утра. С утра на пустой желудок догоняет ощущение разбитости: ноги не идут, руки ничего не в состоянии делать, голова не соображает полностью. Я несколько раз пытался выйти из этого состояния без употребления алкоголя, но это три дня мучений. Для меня было проще с утра выпить половину стакана и заняться своими делами.

Про путь вниз

У меня была семья и ребенок. Но жене и ребенку было тяжело видеть мужа и отца в постоянном состоянии алкогольного опьянения. Они ушли. С этого момента я начал опускаться все ниже. В начале со мной были какие-то молодые ребята моего возраста. После того, как деньги кончились, начал общаться с другими, которые были еще ниже. Денег совсем не стало и я оказался с бомжами. По ступенечке просто спустился вниз.

Про плюсы такой жизни

На сегодняшний момент у меня достаточно опыта в спокойствии и знаний, чтобы в любой ситуации оставаться спокойным. Мне есть с чем сравнивать. Я вижу, как люди относятся к разным жизненным обстоятельствам. Например, попадают в какую-то сложную жизненную ситуацию и начинают паниковать. Я спокойно ко всему отношусь, потому что знаю, что это мелочи жизни, по сравнению с тем, что происходило со мной раньше. Из любой ситуации есть выход.

Хочется ли выпить сейчас?

Иногда бывают такие моменты, что сам ловлю себя на мыслях «неплохо было бы выпить». Это обычно заканчивается тем, что ко мне возвращается запах от бомжей, про который я говорил. Настолько это все засело в голове, что передергивает до тошноты. Я понимаю, что по своей воле принимать алкоголь не хочу ни при каких обстоятельствах. Желание бывает, но знаю, к чему это приведет. В моем случае кто-то может сказать, что от стопки ничего не будет, но это равнозначно лечь в гроб и сказать «Закапывайте меня!». Потому что, сколько перенесли мои родственники, сколько перенес я — это нереально просто.