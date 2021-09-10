Сообщается, что авария произошла из-за водителя автомобиля, который не уступил дорогу мотоциклисту.

В пятницу, 10 сентября, в Петербурге столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и мотоциклист. Авария произошла около 6 часов вечера на пересечении улиц Новосибирская и Торжковская.

Сообщается, что авария произошла из-за водителя автомобиля, который не уступил дорогу мотоциклисту. Пострадавшего байкера скорая увезла в больницу. Об этом рассказали в сообществе Мотосолидарность ДТП.

Фото: Мотосолидарность ДТП