Госэконадзор Ленобласти напомнил об опасности «тихой охоты» у дорог и в городе

Комитет государственного эконадзора Ленобласти напомнил жителям об опасности сбора грибов, находящихся в городе, вблизи железной дороги, на свалках и вблизи предприятий.
В ведомстве уточнили, что грибы обладают свойством поглощать и накапливать токсины, превращаясь таким образом в опасную пищу.
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Кроме того, грибы накапливают в себе вредные вещества, содержащиеся в почве. Поэтому специалисты не рекомендуют покупать грибы «с рук», на стихийных рынках, которые находятся возле дорог и станций метро.