В Ленобласти за вечер произошло два ДТП с автобусами

В Выборгском и Приозерском районе Ленобласти за вечер 10 сентября произошло сразу два ДТП с автобусами, в результате которых пострадали два человека.

По предварительным данным, около 19.00 на улице Островной в Выборге автобус направлением «Выборг – Харитоново» столкнулся с легковушкой. Пострадал пассажир автобуса, он не стал дожидаться скорой помощи и уехал на такси. Водитель легковушки не дождался инспекторов ГИБДД, его ищут.

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Около 19.30 еще одна авария произошла в дачном массиве у Орехово. Столкнулись Lada Largus и автобус сообщением «Приозерск – станция метро «Девяткино». В результате ДТП пострадала 53-летняя женщина, ее госпитализировали с ушибами груди.