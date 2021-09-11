Дрозденко: Давайте все вместе не на словах, а на деле заниматься лесовосстановлением и беречь лес

Губернатор Ленобласти в рамках рабочей поездки в Гатчинский район принял участие в акции «Сохраним лес».

Александр Дрозденко высадил более 40 саженцев. Он также отметил, что планируется расширить территории для посадки и рассказал о подготовленном федеральном законопроекте, который предусматривает разрешение на посадку не только на лесной территории.

«Сегодня наших кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия» настраиваем, чтобы они поддержали наш законопроект и разрешили на землях запаса, землях сельхоз назначения, которые деградировали, высаживать саженцы и через два года переводить их в земли лесного фонда», — объяснил глава региона.

По его словам, регион не заинтересован в том, чтобы экологическая ситуация, особенно в лесу, ухудшалась. Потому что лес — это наше будущее, будущее наших детей, внуков, будущих поколений.

«Давайте все вместе не на словах, а на деле заниматься лесовосстановлением и беречь лес», — заявил Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.