Александр Дрозденко проинспектировал новостройку в Дружной Горке, предназначенную для расселения аварийного жилья

Губернатор Ленобласти осмотрел новый дом, построенный в Дружной горке Гатчинского района для участников программы расселения аварийного.

В скором времени в новый пятиэтажный дом должны будут заехать 220 участников программы расселения аварийного жилья. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Всего в здании 80 квартир, одна из которых обустроена для инвалидов.

Всего в Гатчинском районе требуется расселить около 24 тысячи квадратных метров. На это будет выделено 1,5 млрд рублей.

До конца 2025 года в Ленобласти планируется расселить 1 000 домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Будет построен 51 дом на территориях 88 муниципальных образований.

Тем временем в России могут расширить списки претендентов на расселение из аварийного жилья.