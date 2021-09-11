«Сохраним лес»: в Ленобласти высадили 170 тысяч саженцев

Сегодня, 11 сентября, в Ленобласти состоялась Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес».

Мероприятия прошли на 20 участках, расположенных во всех 19 лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес». На площади порядка 74 гектар было высажено 170 тысяч сеянцев хвойных пород.

Губернатор Ленобласти сегодня высадил более 40 саженцев в Гатчинском районе и рассказал о подготовленном федеральном законопроекте, который предусматривает разрешение на посадку не только на лесной территории.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.