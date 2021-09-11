Сбер и Балтийский фонд природы провели благотворительную «Эстафету добрых сердец» в Петербурге

Автор: Елизавета Рябочкина
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Сотрудники Северо-Западного банка ПАО Сбербанк совместно с единомышленниками из компаний-партнёров провели 24-часовую экологическую «Эстафету добрых сердец». Её цель – привлечь внимание к теме экологии и собрать средства в пользу Балтийского фонда природы — на программу сохранения ладожской кольчатой нерпы.

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30 участников спортивного марафона за сутки преодолели расстояние в 260 километров — от города Ломоносов через Сестрорецк до головного офиса Сбербанка в Петербурге на ул. Красного Текстильщика, 2.

Благотворительный забег поддержали партнёры банка и компании экосистемы Сбера — Центр речевых технологий, Санкт-Петербургский государственный университет, Александринский театр, интернет-СМИ «Питер-ТВ», сеть магазинов «220-Вольт», компания Modulbau и юридическая компания Grata International.

«Мы не только поддерживаем благотворительные и социальные проекты других, но и инициируем свои, привлекаем к этому наших клиентов и партнёров. «Эстафета добрых сердец» объединила неравнодушных сотрудников сразу нескольких компаний. Думаю, это может стать доброй традицией», — отметил  председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо. 

Также 10 — 12 сентября волонтеры Сбера приняли участие в акции Балтийского фонда природы (МБОО «Биологи за охрану природы»), Питерского клуба рыбаков и Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству по очистке реки Вуоксы от бесхозных и браконьерских рыболовных сетей. Это предотвращает загрязнение водоёмов и гибель рыб и птиц, запутывающихся в сетях».

«Забота об окружающей среде — это солидарная ответственность граждан, бизнеса, органов государственной власти. Экологическое просвещение – один из главных приоритетов нашей деятельности. Проведение таких акций показывает ответственное отношение бизнеса и участников к экологическим вопросам», — рассказал врио председателя Комитета по природопользованию,  охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Александр Кучаев. 
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