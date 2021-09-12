Археологи обнаружили ореховый торт, переживший бомбардировки 1942 года

Немецким археологам в руки попал ореховый торт, уцелевший во время бомбардировки Любека в 1942 году. Сохранились даже декоративные розочки.

Торт уцелел вместе с частями сервиза и разбитой пластинкой. Его нашли во время раскопок в подвале дома, куда они провалились после попадания бомбы.

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Чтобы раскрыть все тайны находки, уже были проведены первые лабораторные исследования начинки и глазури. После специальной обработки, которая обеспечит сохранность кондитерского изделия времен Второй мировой войны в будущем, торт станет частью музейной экспозиции.