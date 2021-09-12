Российским олимпийцам разрешили продать подаренные BMW

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев Александра Катушева, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены смогут продать подаренные BMW.

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Катушев заявил, что Фонд поддержки олимпийцев не смущает то, что олимпийцы перепродают свои подарки. Зачастую вырученные деньги идут на благотворительность.

«Спортсмены – очень практичные люди. Как правило, доля проданных автомобилей составляет шесть процентов», – добавил он.

Золотые медалисты получат автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам подарят BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей.