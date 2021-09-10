Лионель Месси побил рекорд Пеле

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси побил рекорд бывшего игрока бразильской национальной команды Пеле по количеству мячей, забитых за южноамериканскую сборную.

В матче квалификации чемпионата мира-2022 против Боливии сборная Аргентины победила со счетом 3:0. Все голы забил Лионель Месси.

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Таким образом 34-летний футболист довел количество забитых мячей в составе национальной сборной до 79. Обладатель предыдущего достижения в Южной Америке – Пеле – имеет в активе 77 голов за сборную Бразилии.

Абсолютный мировой рекорд по голам за национальные сборные принадлежит игроку сборной Португалии Криштиану Роналду – 111 мячей.