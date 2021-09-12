У жителя Кудрово угнали Harley-Davidson на тест-драйве, оставив в залог кирпичи – видео

По информации ivbg.ru, ночью 12 сентября в полицию Всеволожского района обратился 33-летний житель Кудрово. Он разместил объявление о продаже мотоцикла Harley-Davidson на сайте Avito.
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16.05.2021 2395
Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель. Мужчины решили встретиться для обсуждения покупки на Итальянском проспекте. Во время встречи покупатель попросил прокатиться на мотоцикле, оставив в залог сумку с личными вещами.
Когда он не вернулся к месту встречи в течение 30 минут, владелец решил посмотреть содержимое оставленной в залог сумки. В ней лежали два кирпича. Ущерб владельца – около 500 тыс. рублей.
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