Полиция прервала стритейсерский заезд с участием 150 машин и 1000 человек в Петербурге – видео

По информации ivbg.ru, 11 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга предотвращен нелегальный стритрейсерский заезд с участием 150 автомобилей и более 1000 человек.

Вам будет интересно У жителя Кудрово угнали Harley-Davidson на тест-драйве, оставив в залог кирпичи – видео По информации ivbg.ru, ночью 12 сентября в полицию Всеволожского района обратился 33-летний житель Кудрово. Он разместил объявление о продаже мотоцикла Harley-Davidson... 12.09.2021 41

Организаторы не согласовали массовое мероприятие с администрацией, что ставило под угрозу здоровье участников и зрителей. Кроме того, на мероприятии не соблюдались в полном объеме противоэпидемиологические меры.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и потребовали разойтись по домам. Требование было выполнено, поэтому полиция ограничилась профилактической беседой с организаторами заезда.