В Луге день рождения мигранта закончился поножовщиной

В Ленобласти мигранты устроили потасовку, в результате которой пострадала женщина.

Инцидент произошел 11 сентября в «мангальной зоне» на проспекте Кирова в городе Луга — граждане Армении отмечали день рождения товарища. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летний безработный ударил ножом свою пассию.

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Женщину госпитализировали в больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Полиция изъяла на месте три ножа и задержала троих мигрантов. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.