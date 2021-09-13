В Лосево легковушка перевернулась на крышу — фото

Автор: Александр Селиванов
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Серьезное ДТП произошло вечером 12 сентября в Приозерском районе Ленобласти.

В Лосево легковушка перевернулась на крышу - фото Россияне, Россия, Приозерский район, поселок Лосево, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dtp47rus
В Лосево легковушка перевернулась на крышу - фото Россияне, Россия, Приозерский район, поселок Лосево, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dtp47rus
В Лосево легковушка перевернулась на крышу - фото Россияне, Россия, Приозерский район, поселок Лосево, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dtp47rus
В Лосево легковушка перевернулась на крышу - фото Россияне, Россия, Приозерский район, поселок Лосево, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dtp47rus
В Лосево легковушка перевернулась на крышу - фото Россияне, Россия, Приозерский район, поселок Лосево, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dtp47rus
В Лосево легковушка перевернулась на крышу - фото Россияне, Россия, Приозерский район, поселок Лосево, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/dtp47rus

По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, водитель автомобиля пытался резко затормозить у пешеходного перехода, не справился с управлением и легковушка перевернулась на крышу.

Информация о пострадавших не поступала.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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