В Лосево легковушка перевернулась на крышу — фото

Серьезное ДТП произошло вечером 12 сентября в Приозерском районе Ленобласти.

Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus

По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, водитель автомобиля пытался резко затормозить у пешеходного перехода, не справился с управлением и легковушка перевернулась на крышу.

Информация о пострадавших не поступала.

По факту ДТП будет проведена проверка.