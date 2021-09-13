Россияне назвали лучшие страны для жизни

Если бы у россиян была возможность переехать в другую страну мира для проживания, то 41% граждан остались бы жить в России. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, на которые ссылается РБК.

На втором месте рейтинга стран, лучших для проживания, оказались США — там хотели бы жить 7% респондентов. В пятерку также вошли Канада, Италия и Швейцария, их выбрали по 4% опрошенных. Германию выбрали 3%, Испанию, Австралию и Швецию — по 2%. Великобританию, Исландию, Турцию, Францию, Южную Корею, Чехию и другие страны – по 1%.