Стройка идет по графику. На данном этапе рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и приступают к внешнему благоустройству.

В Кудрово близится к завершению постройка детского сада на 190 мест. Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области оценила готовность социального учреждения на 70%.

Сообщается, что стройка идет по графику. На данном этапе рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и приступают к внешнему благоустройству. В детсаде появятся радиаторы, проведут телефон, интернет и пожарную сигнализацию, осенью установят противопожарные двери.

Территорию вокруг садика начнут благоустраивать после положительного заключения Госстройнадзора. Детский садик находится на участке, ограниченном проспектами Европейским и Строителей, а также Пражской улицей. Об этом сообщает Дирекция КРТ Ленобласти.

Фото: Дирекция КРТ Ленинградской области