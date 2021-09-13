В Кудрово на 70% завершено строительство детского сада на 190 детей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Дирекция КРТ Ленинградской области
Фото: Дирекция КРТ Ленинградской области

Стройка идет по графику. На данном этапе рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и приступают к внешнему благоустройству.

В Кудрово близится к завершению постройка детского сада на 190 мест. Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области оценила готовность социального учреждения на 70%.

Сообщается, что стройка идет по графику. На данном этапе рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и приступают к внешнему благоустройству. В детсаде появятся радиаторы, проведут телефон, интернет и пожарную сигнализацию, осенью установят противопожарные двери.

В Кудрово на 70% завершено строительство детского сада на 190 детей строительство, Кудрово, детский садик
В Кудрово на 70% завершено строительство детского сада на 190 детей строительство, Кудрово, детский садик
В Кудрово на 70% завершено строительство детского сада на 190 детей строительство, Кудрово, детский садик

Территорию вокруг садика начнут благоустраивать после положительного заключения Госстройнадзора. Детский садик находится на участке, ограниченном проспектами Европейским и Строителей, а также Пражской улицей. Об этом сообщает Дирекция КРТ Ленобласти.

Фото: Дирекция КРТ Ленинградской области
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В Кудрово на 70% завершено строительство детского сада на 190 детей строительство, Кудрово, детский садик
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