Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра

Отмечается, что закон коснется исключительно физических лиц, а на коммерческий транспорт он не распространится.

Депутаты фракции «Единая Россия» намерены внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного технического осмотра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

В распоряжении издания оказался предлагаемый текст законопроекта вместе с пояснительной запиской. Ранее инициативу в его утверждении проявила партия «Единая Россия». Авторы считают, что легковые автомобили и мотоциклы, имеющие неисправности, но прошедшие техосмотр, имеют шанс угодить в ДТП с вероятностью в 1%. Свои доводы они подтверждают статистикой дорожно-транспортных происшествий.

При этом уточняется, что закон затронет исключительно физических лиц, а коммерческий транспорт обойдет стороной. Указ о снятии обязательства по прохождению техосмотра для получения полиса ОСАГО в июле был подписан президентом России Владимиром Путиным.