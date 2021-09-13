Visa снизила комиссию для российских предприятий быстрого питания

Таким образом компания уравняла условия для уличного фастфуда и крупных ресторанов быстрого питания.

Visa с 1 сентября резко снизила межбанковскую комиссию для заведений фастфуда, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет об интерчейндж — комиссии, которую банк-эквайрер платит банку-эмитенту при оплате картой. Ранее она составляла 0,95% для большинства карт и 2,35% для премиальных. Visa снизила интерчейндж в обоих случаях до 0,5% при сумме чека не более 500 руб. Таким образом компания смогла уравнять условия взаимодействия с банками крупных ресторанов быстрого питания, для которых давно действует ставка 0,5%, и уличного фастфуда.

В 2022 г. Visa поднимет межбанковскую комиссию для супермаркетов, а продавцы бытовой техники, мебели и курьерские службы лишатся льготного межбанковского тарифа. В компании отметили, что периодически пересматривают ставки IRF, чтобы обеспечить условия для развития электронных платежей и сети их приема: «Принятие новых программ IRF нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями».

Многие платежные системы время от времени проводят процедуру «балансировки» интерчейнджа, пояснил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов. Обычно системы используют комиссию, чтобы поддерживать баланс интересов всех участников рынка, считает независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин: «Если какие-либо специальные программы льготных ставок прекращают действие, аргументом может быть то, что они либо полностью выполнили свою задачу, либо, наоборот, не произвели должного эффекта».

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В условиях растущей инфляции ожидаемо, что крупная часть потребителей начнет активнее посещать заведения фастфуда, отмечают эксперты. Соответственно, для Visa выгодно перевести растущий сегмент трафика в безналичный оборот. Чтобы этого добиться, компания может стимулировать банки-эквайреры активнее сотрудничать с небольшими предприятиями быстрого питания.