Регулятор Германии получил документы на сертификацию «Северного потока – 2»

Германский регулятор (Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток – 2» как независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.
По его словам, предприятие передало все необходимые документы.
Как рассказал Вульф, по закону на рассмотрение и принятие решения у регулятора есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть представлено в Еврокомиссию.
Он уточнил, что речь не идет о запуске газопровода, только о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы Евросоюза. Если на время ввода в эксплуатацию трубопровода сертификата от агентства не будет, это может грозить штрафами.
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10.09.2021 197