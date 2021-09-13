Регулятор Германии получил документы на сертификацию «Северного потока – 2»

Германский регулятор (Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток – 2» как независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.

По его словам, предприятие передало все необходимые документы.

Как рассказал Вульф, по закону на рассмотрение и принятие решения у регулятора есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть представлено в Еврокомиссию.

Он уточнил, что речь не идет о запуске газопровода, только о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы Евросоюза. Если на время ввода в эксплуатацию трубопровода сертификата от агентства не будет, это может грозить штрафами.