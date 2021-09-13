В рамках школы иностранцы, обучающиеся в России, смогут почерпнуть исторических знаний о нашей стране, участвуя в интенсивных образовательных программах с онлайн-лекциями.

В Выборге пройдут исторические уроки о России для иностранцев. Зарубежные студенты, обучающиеся в российских ВУЗах, смогут принять участие в Международной исторической школе. Событие пройдет с 14 по 23 сентября.

За это время иностранные студенты смогут почерпнуть исторических знаний о нашей стране, участвуя в интенсивных образовательных программах с онлайн-лекциями. Так, в рамках школы будет разделение студентов на 4 трека: «Имперское наследие России в сравнительной перспективе. К 300-летию провозглашения России империей», «Память о Великой Отечественной войне и преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Советского Союза. К 80-летию начала Великой Отечественной войны», «Россия в истории великих научно-технологических прорывов. К 60-летию первого полета человека в космос» и «Искусство и культура России в период Нового и Новейшего времени».

Также у студентов будет возможность побороться в конкурсе на получение именной стипендии. Дополнительно для участников мероприятия пройдут экскурсии по достопримечательностям Выборга и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает администрация Ленобласти.