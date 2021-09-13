На участке трудится около сотни человек. Запустить движение планируют раньше срока контракта — уже в конце этого года.

Во Всеволожске начались масштабные работы по укладке асфальта на путепроводе. Закатан нижний слой со стороны Колтушей, на самом пролёте монтируется полотно и гидроизоляция. Об этом 13 сентября сообщил дорожный комитет Ленобласти.

На участке трудится около сотни человек. Запустить движение планируют раньше срока контракта — уже в конце этого года. Протяженность путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске составит 79 метров. Предусмотрено четыре полосы движения. Стоимость стройки оценивается в 1,7 млрд рублей.

Фото: dorogi_lo / Instagram