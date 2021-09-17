Дольше форума: «Энергия возможностей» в Ленобласти набирает силу

В первый вторник сентября в Кудрово состоялся форум предпринимателей Ленинградской области. Его название «Энергия возможностей» стало и девизом события, и его содержанием.

Открытый воздух

Во-первых, такого просто давно не было. Организаторы — правительство региона и областной Фонд поддержки предпринимательства и промышленности – решили пригласить участников к общению и подзарядке «Энергией возможности» не в дистанционном режиме, а в формате опен-эйр.

При этом к участию были приглашены почти полторы тысячи предпринимателей Ленинградской области, работающих как в малом, среднем бизнесе, так и в статусе самозанятых.

Для общения с предпринимателями на форум собрались руководители профильных комитетов правительства региона, ведущие менеджеры успешных бизнес-проектов – прежде всего, в сфере туризма, ресторанного обслуживания и цифровизации.

А главным ньюсмейкером форума областных предпринимателей стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона и в дискуссиях участвовал, и уху по старинному рецепту помог приготовить.

И, между прочим, дал ценные «инсайды»:

«У нас развиваются все виды туризма: от паломничества до активного спортивного отдыха. И мы оказываем точечные формы поддержки туристической отрасли по трем направлениям. Первое – это комитет по развитию малого и среднего бизнеса и его субсидии. Второе – это комитет по агропромышленному комплексу, который поддерживает тему агротуризма. Это сейчас просто «бомбическая» тема, когда создаются большие и малые фермерские, крестьянские хозяйства, люди приезжают и пробуют вкусную местную продукцию и смотрят, как она выращивается или сами в этом участвуют. И третье – поддержка экологических проектов, создание экотроп, экопарков, глэмпинг. Люди устали от урбанизации. Мы будем поддерживать туризм и дальше, и планируем увеличение финансирования в этом направлении».

Подзарядка смыслами

А ещё организаторы пригласили к общению с областными предпринимателями знаменитых и даже легендарных бизнес-гуру, известных не только своими успехами в бизнесе, но и чётко сформулированной философией успеха.

Причём, эта философия не делит бизнес на большой и малый – она про «своё дело».

Так, культовая фигура в бизнес-сообществе — Артём Агабеков – тоже был одним из хэдлайнеров областного форума.

Его знаменитый вердикт – «если бизнес не готов к персонализированному общению со своими пользователями, он не выживет» — уже стал руководством к действию для многих крупных компаний.

Однако, как говорили потом участники форума в кулуарах, эта рекомендация напрямую относится и к самозанятым: вот уж где персонифицированная работа с клиентами.

«Ух, отлегло, — даже шутили они. – То есть кто-кто, а мы так точно выживем».

И — уже вполне серьезно обращались к организаторам бизнес-форума за «Портфелем самозанятых»: возможность подать заявку им предоставили прямо на площадке бизнес-форума.

Где им, кстати сказать, заодно советовали подписаться на чат-бот Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области в Telegram: здесь в любое время суток можно узнать, чем конкретно может помочь государство самозанятому гражданину.

Напомним, в «Портфель самозанятого» входит пакет бесплатных услуг от Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, необходимых при ведении своего дела. В том числе – профессиональная фотосъемка, рекомендации по продвижению услуг в соцсетях и консультации юриста.

Кстати, один из неожиданных, но очень верных советов, который отметили для себя участники бизнес-форума, стала аксиома от Артёма Агабекова:

«Очень легко проверить, твое ли это дело – то, чем ты сейчас занимаешься. Если ты готов его делать бесплатно – да, твое».

Есть контакт

И ещё одним, не менее ценным энергетическим приобретением каждого участника бизнес-форума стала сама возможность личного общения, ощущения живой и динамичной деловой среды.

Организаторы предусмотрели обмен контактами в формате быстрых деловых свиданий Business Speed Dating, организовали фотографирование с высоты птичьего полета при помощи дрона – теперь эти уникальные фотографии станут частью личной фотоистории более полутора тысячи человек.

И, кстати, все материалы бизнес-форума «Энергия возможностей» — включая содержание сессий и дискуссий — постепенно будут появляться на сайте 813.ru.

То есть кто-то сможет повторить пройденное, а кто-то – зарядиться на будущее.