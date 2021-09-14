Вандалы разгромили несколько выставок в парке Монрепо

С начала сентября вандалы успели разгромить несколько выставок, которые открывались на территории музея-заповедника «Монрепо» в Выборге.

Неизвестные уничтожили экспозицию «Источник «Нарцисс»: знакомый и незнакомый», которая была посвящена местному роднику с чистой водой. Вандалы оборвали крепления и украли все футболки с изображениями «Нарцисса». Выставка должна была работать до 20 сентября, но ее закрыли раньше.

Также вандалы похитили разноцветные шарфики с эко-маршрута. Шерстяные изделия были подарком от друзей парка. Разрушили все, что возможно, на выставке мхов.