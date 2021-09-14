В «Ростелекоме» предлагают поставить запрет на использование публичных серверов Google

Руководство «Ростелекома» предлагает заблокировать доступ к публичным серверам Google. То же самое касается серверов Cloudflare и сервиса DoH.

В «Ростелекоме» предложили заблокировать серверы Google c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4, а также Cloudflare с адресами 1.1.1.1 и 1.0.0.1. причиной вынесения такого решения является необходимость организации «устойчивого доступа абонентов в интернет».

Кроме того, «Ростелеком» хочет ограничить доступ пользователей к запрещенным ресурсам. Российская компания предложила использовать вместо DNS-серверов Google и Cloudflare собственные серверы или IP-адреса Национальной системы доменных имен.

Все сети в этом случае придут к единому стандарту, отметили в письме, отправленном 8 сентября макрорегиональным филиалам компании. Не исключается, что «Ростелеком» готовится к возможной блокировке публичных DNS-серверов Google и Cloudflare. В этом случае есть риск падения ряда систем, включая ОС Android.