Сергей Петров: Отцовский капитал – один из пунктов программы поддержки семей с детьми

С 2022 года в России появится такое понятие как отцовский капитал. Финансовую поддержку смогут получить отцы детей, рожденных от суррогатных матерей.

Министерство труда России уже разработало соответствующие поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«В настоящее время, если ребенок в семье появился от суррогатной матери и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить маткапитал нельзя. Это прямое ущемление в правах тех семей, которые мечтали о ребенке и прошли огромный путь к его рождению», — отметил депутат Госдумы Сергей Петров.

Законопроект будет внесен в Госдуму до конца 2021 года. Его реализация будет осуществляться за счет федерального бюджета — будет выделено более 10,4 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году составит 503 237 рублей, на второго — 665 009.