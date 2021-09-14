Кратковременные дожди и до +13°C — погода в Ленобласти на 15 сентября

В среду, 15 сентября, в Ленобласти ожидается облачная погода.

Согласно сообщениям синоптиков, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +8…+13°C. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Атмосферное давление будет повышаться.

Вам будет интересно Фото: грибники Ленобласти делятся своими находками с “тихой охоты” Любители «тихой охоты» активно делиться в соцсетях фотографиями своего внушительного грибного улова. О своих успехах грибники рассказывают в паблике «Грибы и... 13.09.2021 170

Сегодня, 14 сентября, на территории Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. Местами по региону порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в прибрежных районах усилится до 23 м/с.