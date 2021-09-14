Объем выдачи автокредитов в России увеличился на 34% в 2021 году

Данные по темпам автокредитования обнародовали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

По словам руководителя организации, Артура Александровича, в 2021 году установлен абсолютный рекорд по количеству оформленных кредитов. Так, за прошедшие 8 месяцев было заключено 562 тысяч договоров. Это на 34,1 % превышает аналогичный отрезок 2020 года.

Пик пришелся на апрель и май. Так, в апреле рост составил 511 % (88 000 договоров), а в мае — 136 % (74 400 соглашений).

В августе количество займов увеличилось на фоне спада продаж новых автомобилей на 17 %. Это означает, что возросла доля кредитных машин в общем объеме предложении дилеров.