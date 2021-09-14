К полудню коммунальщикам удалось убрать 7 деревьев и расчистить проезжую часть на улице Лейтенанта Шмидта.

Ночь 14 сентября выдалась в Ленобласти ветренной. Гатчина оказалась в эпицентре буйного ветра. Из-за непогоды на улицах города оказался десяток поваленных деревьев.

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К полудню коммунальщикам удалось убрать 7 деревьев и расчистить проезжую часть на улице Лейтенанта Шмидта. На Чехова и Крупской продолжаются работы по устранению последствий шквалистого ветра. Об этом сообщает администрация Гатчинского района.

Фото: Администрация Гатчинского района

В целях предупреждения подобных природных катастроф в Гатчине могут создать аварийную бригаду. Ночью она будет приступать к дежурствам. Ранее мы писали о том, что в Ленобласти из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. Почитайте наш прогноз погоды на 15 сентября.