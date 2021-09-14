Со дна реки Волхов подняли авиабомбу весом в 250 килограммов

Как сообщает 47news.ru, 14 сентября в экстренные службы сообщили о боеприпасе, поднятом со дна реки Волхов в Волховском районе.

По предварительным данным, снаряд обнаружила команда судна-шаланды, которая занималась прочисткой фарватера. По данным ГУ МЧС, это фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны весом около 250 килограммов.

Вам будет интересно Инспектор ГИБДД выстрелами остановил Skoda Octavia возле Тихвина По информации ivbg.ru, 13 сентября в 22:40 сотрудники дорожной полиции попытались остановить Skoda Octavia возле дома № 9 на улице Карла Маркса... 14.09.2021 44

Боеприпас вывезет на утилизацию смена Невского спасательного центра МЧС.