Со дна реки Волхов подняли авиабомбу весом в 250 килограммов

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает 47news.ru, 14 сентября в экстренные службы сообщили о боеприпасе, поднятом со дна реки Волхов в Волховском районе.

авиабомбу
Фото: 47news.ru

По предварительным данным, снаряд обнаружила команда судна-шаланды, которая занималась прочисткой фарватера. По данным ГУ МЧС, это фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны весом около 250 килограммов.

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