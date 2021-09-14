Со дна реки Волхов подняли авиабомбу весом в 250 килограммов

Как сообщает 47news.ru, 14 сентября в экстренные службы сообщили о боеприпасе, поднятом со дна реки Волхов в Волховском районе.
По предварительным данным, снаряд обнаружила команда судна-шаланды, которая занималась прочисткой фарватера. По данным ГУ МЧС, это фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны весом около 250 килограммов.
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