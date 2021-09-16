В новой серии проекта «Независимые люди» мы задали 10 простых, но важных вопросов психологу и руководителю психотерапевтической программы реабилитационного центра «Ручей» Владимиру Молдовану о зависимостях. Привычка пить по пятницам — путь к алкоголизму? Зависимость передается по наследству? На что подсаживаются люди кроме алкоголя и наркотиков? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из нашего материала

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Привычка пить по пятницам может привести к зависимости?

Привычка пить по пятницам не приводит к алкоголизму. Алкоголизм — это болезнь, зависимость, аддикция. Скажем так, когда мы начинаем работать и помогать зависимому человеку, то работаем именно с зависимостью, а не с алкоголем или наркотиками. Да, человек воздерживается от употребления для того, чтобы встать на путь выздоровления. Дальше мы занимаемся с психическим проявлением этого заболевания. То есть, ответом может быть и да, и нет. Фундамент возникновения зависимости немножко в другом. Он в изначальном формировании дисфункционального мышления, которое стимулирует человека менять свое сознание для комфортного существования. Важный момент — это не значит, что подобная схема мышления в итоге приведет к алкоголизму.

Есть люди, которые каждую пятницу употребляют алкогольные напитки и ничего страшного не происходит. Человек получает удовольствие от процесса, отдыхает и расслабляется. Искать причины заболевания не очень эффективно, так как маловероятно, что мы их найдем. Есть разные предположения, в том числе дисфункциональное мышление, но не факт, что оно станет причиной алкоголизации или наркотизации. Тут такая же ситуация, как и с гриппом или онкологией: кто-то заболел, а другого болезнь обошла. Можно выделить множество возможных предпосылок, но они останутся предположениями.

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Если я часто пью, мои дети станут алкоголиками?

Нет четкого доказательства, что алкоголизм или наркомания передаются по наследству. Огромное количество людей, чьи родители были зависимыми, являются независимыми. И наоборот.

Если в семье есть алкоголик или наркоман, то формирование дисфункционального мышления будет более благоприятным. Дисфункциональное мышление простым языком — это мышление, приносящее неприятные чувства. То есть это та картина мира, которую человек хочет поменять, употребляя алкоголь и наркотики. Она его не устраивает и он ищет пути ее изменения.

Влияния зависимого на детскую психику возможно в тот момент, когда в безумии он что-то говорит маленькому ребенку. Но этот ребенок не обязательно пойдет по стопам своего родственника. Есть система помощи для таких детей. У нас в кабинете профилактики наркологических расстройств проходят групповые мероприятия по взаимопомощи, куда приходят дети зависимых родителей.

Женский алкоголизм страшнее мужского или это миф?

Я считаю, что это миф. Чем женский алкоголизм отличается от мужского? Просто болеют женщины или болеют мужчины. Считаю, что это просто предположение, за которым не стоят научные доказательства. В моей практике не сложилось ощущения, что половая принадлежность влияет на кардинальную разницу в зависимостях. У нас на реабилитации есть и те, и другие, которые проходят реабилитационную программу и стремятся к выздоровлению.

Если нет похмелья, то я не алкоголик?

Похмельный синдром, если говорить о невозможности контроля, я бы не стал связывать с процессом алкоголизации и неалкоголизации.

Например, человек употребляет спиртные напитки и случается так, что он перепил. Это как раз стимулирует его во время следующего приема алкоголя контролировать свою норму. То есть, он выпил, помнит, что ему завтра на работу и решает остановится. «Больше я не буду», «Мне хватит» — такие фразы мы слышим, когда находимся в кругу друзей, отмечаем какие-то праздники и так далее. Это нормальный естественный процесс.

Все-таки похмелье — это то состояние организма, когда человек перебрал и выпил больше своей нормы. А превысить норму может как алкоголик, так и не алкоголик. Перебрать может любой. Поэтому делать какие-то выводы, что человек алкоголик в результате того, что у него головные боли или плохое самочувствие после вчерашней вечерней выпивки, я бы не стал.

Какие существуют мифы о зависимости?

Один из основных мифов: зависимость — это не заболевание. Хотя во всех медицинских справочниках алкоголизм числится как болезнь. Суть мифа — что это проявление слабоволия и слабого характера. «Возьми себя в руки», «Прекращай», «Брось» и другие подобные фразы люди часто кидают в адрес зависимых. В итоге это заблуждение начинает работать в сознании зависимого человека и его окружения, что мешает ему обратиться за помощью. В этом случае родственники неосознанно поддерживают зависимость — это так называемая созависимость. Это действительно подогревает: «Зачем мне обращаться за помощью к наркологам, психотерапевтам, ехать на реабилитацию, если это моя воля — хочу пью, хочу не пью». Эти истории многим знакомы.

Есть мифы, связанные с тем, что человек может бросить сам. Это тоже распространенное мнение. Люди говорят: «Давай бросай», «Завязывай» и другое. Прием алкоголя и наркотиков однозначно влияет на появление зависимости от них, но когда речь идет о самом заболевании, то мы говорим об изменении картины мира и биохимии организма. Алкоголик не может бросить пить сам. Если бы он мог, то сделал бы это. Кроме того, существуют люди, которые ежедневно выпивали, а потом бросили. Это связано с тем, что в социуме есть независимые люди, употребляющие алкоголь. Посмотрев на них, зависимые начинают думать, что тоже так смогут. Хотя один из них болен зависимостью, а другой нет. Этот момент также важно понимать, потому что это сильно влияет на неспособность обратиться за помощью. Человек продолжает жить с мыслью, что завтра бросит, а по факту бросить пить самостоятельно не может. В этом и есть проявление зависимости — невозможность контроля употребления алкоголя или наркотиков.

Какие зависимости бывают кроме алкоголя и наркотиков?

Помимо алкоголя и наркотиков, существуют следующие зависимости: игромания, шопоголизм, а также какие-то вещи, связанные со спортом, сексуальная зависимость. Сюда можно отнести все, что вызывает большую выработку эндорфинов, уход от реальности и невозможность контроля. Опасность состоит в том, что объект зависимости может меняться или трансформироваться. Когда мы консультируем зависимых, то говорим об этом и советуем быть очень аккуратными.

Существуют такой опыт: человек начинает выздоравливать от химической зависимости и перепрыгивает на игру. Это не обязательно азартные игры со ставками, человек может начать сутками сидеть над компьютерными играми, перестать есть и потерять здоровый облик. Это также способствует появлению психических отклонений, поэтому является проблемой, напрямую связанной с зависимостью.

Можно ли избавиться от всех зависимостей?

Если мы говорим о зависимости как о болезни, то должны понимать, что она неизлечима. Пример: алкоголик не может бросить пить сам или контролировать употребление, игроман не может дозировано делать ставки. Важное значение в этом вопросе имеет тот момент, когда человек начинает говорить о выздоровлении. Он учится получать удовольствие в жизни без подкормки зависимости эндорфинами.

Зависимости присуще много характеристик, в том числе туннельное мышление. То есть, алкоголик видит алкоголь и все, что с ним связано, не обращая внимания на другие вещи. Зависимость сама по себе формирует узкую картину мира. Когда мы говорим о выздоровлении и развитии здравомыслия, то мы учим человека расширять свой кругозор. Появляется совершенно другое мировосприятие: меняется восприятие себя и жизни в целом, возникает изучение жизни и удовлетворение своих потребностей, а именно талантов, которые заложены в человеке с рождения. Это дает гармонию. Человек начинает хорошо себя чувствовать, потому что применяет определенные позитивные ресурсы своей жизни, которые ему нравятся. Он начинает строить свою жизнь. Есть такая пословица «Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе надо». Вот этот момент очень важен. В нашем центре учат людей плыть в своем направлении и получать от этого удовольствие без удовлетворения зависимости: театр, кино, поездка на природу, различные хобби, чтение книг, прослушивание музыки и другое дает положительный настрой. В жизни есть много вещей, которые дарят приятные чувства, но для этого нужны навыки — изучение этой жизни, изучение своих предпочтений. Нужно что-то пробовать, развиваться.

Развитие личности и ее духовной составляющей как раз используются в терапии зависимого человека. Работа происходит глобальная: человек начинает заниматься своей душой, делает добрые дела для других людей, начинает заботиться о себе, потому что без этого не научится заботиться об окружающих. На выходе получается совершенно другая картина мира. Человек понимает, что проблема была не в алкоголе. Ему больше не нужен прежний метод ухода от реальности, так как он гармонично чувствует себя в сегодняшнем дне. Он живет и ощущает себя частью этого мира.

Почему выпивших людей тянет на подвиги?

Нужно понимать, что алкоголь меняет сознание — человек теряет здравомыслие. Если он не может контролировать употребление алкоголя, что происходит в результате заболевания, то при потере здравомыслия он начинает делать то, что мы с вами видим. Это может быть достаточно опасно как для него, так и для окружающих.

Когда зависимые обращаются за помощью?

Зависимый человек обращается за помощью, когда чувствует определенные проблемы, которые приносит зависимость. Они могут быть разного характера. Так как одно из проявлений зависимого мышления — отрицание, не все люди обращаются за помощью. Человек сам себя обманывает, верит в то, что он не болен и может в любой момент избавиться от пагубной привычки. Как правило, в элементарном проявлении отрицание выглядит так: «Я не алкоголик», «У меня нет проблем с алкоголем», «Я завтра брошу», «Сегодня еще выпью, а завтра уже пить не буду». Они свято в это верят. Поэтому момент обращения за помощью достаточно проблематичный для зависимых людей.

Кроме того, он еще подогревается таким опытом: до того момента, как зависимый человек приобрел заболевание, он употреблял алкоголь и контролировал процесс. Зависимость появляется не сразу. Сначала ежедневные приемы алкогольных напитков не вызывают затруднений в контроле потребления, а после заболевания — процесс регулирования теряется.

Потеря контроля выглядит так: человек выпил чуть-чуть и не может остановиться, а долговременное употребление в больших количествах приводит к последствиям, проблемам. До того болезни — контроль был, после наступления болезни — потерялся, а в сознании человека осталась иллюзия, что он может контролировать ситуацию. Эта иллюзия усиливает отрицание. В итоге человек идет за помощью, когда возникшие последствия приносят огромное количество неприятных чувств: потеря работы, потеря семьи, проблемы со здоровьем, потеря свободы — тюрьма, больница.

Что делать родственникам зависимого?

Действительно, страдают близкие. И страдают, возможно, не меньше, а даже больше, потому что алкоголик напился и забылся.

Для начала необходимо ознакомиться с темой созависимости. Это тоже заболевание. Тут отрицание работает еще сильнее. Например, родственник говорит: «Проблема не у меня, проблема у него. Вот он пить прекратит и все будет нормально».

Существуют группы взаимопомощи для родственников зависимых. Есть определенная технология избавления от созависимости. Кроме того, выздоровление часто приводит к мотивации зависимого человека, чтобы он обратился за помощью за счет изменений в близком родственнике. Как правило, родственники неосознанно поддерживают зависимость как заболевание, поскольку это два психических компонента, близко связанных между собой.

Я бы еще порекомендовал причитать книгу Валентины Москаленко «Зависимость: семейная болезнь», чтобы понять, что происходит в семье и с родственниками, когда в семье есть алкоголик.

Напомним, что героем предыдущей серии нового проекта ivbg.ru «Независимые люди» стал Илья. Он начал пить в Чечне, а закончил с бомжами в городе Дно в Псковской области. Илья поделился, как оказался на дне и как от дна оттолкнулся. Такие истории наглядно показывают, что никогда не стоит опускать руки и ставить на себе крест.