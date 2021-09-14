«Дачную амнистию» можно оформить в МФЦ Ленобласти

Жители Ленобласти могут оформить постройку по закону о «дачной амнистии» подав документы посредством портала Росреестра или в офис МФЦ

«Дачной амнистией» называют Закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Что же представляет из себя упрощенная система оформления прав собственности на земельные участки и загородное имущество, и как правильно оформить собственность на землю и постройки читайте в нашем материале.