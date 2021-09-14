В конце лета в Ленобласти традиционно дешевеет плодоовощная продукция, а цитрусовые и некоторые фрукты становятся дороже.

Стали известны цены на плодоовощную продукцию в Ленобласти за август 2021 года. Цена овощей снизилась на 8,6%. Самый большой скачок цены у свёклы — она подешевела на 49,1% (41 руб. 35 коп.), следом идет морковь с 27,2% (60 руб. 90 коп.), картофель 21,9%, огурцы 13,3%, а помидоры сбросили в цене на 11,7%.

Обратная ситуация сложилась с цитрусовыми и некоторыми фруктами — лимоны подорожали на 19,2%, апельсины на 5,8%, груши на 3,6%, а яблоки подняли ценник на 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Петростата.