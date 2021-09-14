Голикова сообщила, сколько пенсионеров получат единовременные выплаты

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей должны получить 42,8 млн пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, деньги уже переведены 39,3 млн россиян, оставшиеся 3,5 млн должны получить ее на этой неделе.

— Эта мера затрагивает 42,8 млн пенсионеров. Общий объем направленных средств — 433 млрд рублей. На сегодняшний день выплату уже получили 39,3 млн человек. Оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи, — сказала Голикова на совещании президента с правительством и руководством партии «Единой России» (цитата по РИА «Новости»).

Ранее президент России Владимир Путин предложил перевести пенсионерам единовременную выплату по 10 тыс. рублей, а военнослужащим — по 15 тыс. рублей. Он, в частности, отметил, что для пенсионеров реальная инфляция оказалась выше средней, потому что у них другая структура потребления. Позднее он подписал соответствующий указ. Минфин оценил расходы на выплаты в 500 млрд руб.