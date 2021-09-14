Из-за неблагоприятных погодных условий Гатчинский парк остается закрытым для посетителей. Во время затишья изящная пара наслаждается совместными прогулками по озеру.
Гатчинские лебеди Георгий и Айседора попали в объективы фотографа во время мирной прогулки по Белому озеру. Из-за неблагоприятных погодных условий парк остается закрытым для посетителей.
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Во время затишья изящная пара наслаждается совместными прогулками по озеру.
Фото: Гатчинские лебеди / Нина Верещагина-Турченко
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