Купить проездной по 50% скидке на кассах можно будет по справке учащегося с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Такая возможность у учащихся из Ленобласти будет до 1 октября.

Приезжим студентам, которым еще не успели выдать студенческие билеты, дадут возможность приобретать льготный проездной по справке учащегося с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении). Такая возможность у учащихся из Ленобласти будет доступна до 1 октября.

По этому вопросу договорились Областной комитет по транспорту и АО «СЗППК». Сообщает администрация Ленобласти.