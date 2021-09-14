Ленинградские студенты смогут покупать льготные проездные без студенческого билета

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pexels

Купить проездной по 50% скидке на кассах можно будет по справке учащегося с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Такая возможность у учащихся из Ленобласти будет до 1 октября.

Приезжим студентам, которым еще не успели выдать студенческие билеты, дадут возможность приобретать льготный проездной по справке учащегося с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении). Такая возможность у учащихся из Ленобласти будет доступна до 1 октября.

По этому вопросу договорились Областной комитет по транспорту и АО «СЗППК». Сообщает администрация Ленобласти.

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13.09.2021 112
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