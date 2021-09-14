«Казанского стрелка» Ильназа Галявиева доставили в петербургское СИЗО

Из московской «Бутырки» он был этапирован в Петербург для проведения дополнительной экспертизы.

Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает РИА Новости.

На данный момент известно, что ему будет проводена дополнительная экспертиза, однако какая именно, не уточняется.

Официальный орган Общественных наблюдательных комиссий также добавил, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы Центра Сербского «казанского стрелка» признали невменяемым на момент совершения преступления. Однако в Следственном комитете сообщают, что процедура пока не завершена.

Напомним, трагедия произошла 11 мая в гимназии №175 в Казани. В результате нападения погибли семь детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.