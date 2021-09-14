Спасатели продолжают выводить блуждающих в лесах ленинградцев

Сразу трое жителей Ленобласти потерялись в эти сутки, отправившись в лес. На помощь им, как всегда, пришли спасатели.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
О происшествии сообщили в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 14 сентября.
В лесном массиве около деревни Старая Слободка заблудился мужчина. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле обнаружили пострадавшего, вывели и доставили до его автомобиля.
Также помощь была оказана пожилой паре из Кировского района. Они отправились на лесную прогулку и заблудились. В целости и сохранности они были выведены из лесной зоны.
Вам будет интересно
Трагическая история произошла с 74-летним жителем Петербурга, страдающего провалами в памяти. Исчезнувшего мужчину нашли спустя 4 дня после пропажи на...
09.09.2021 171