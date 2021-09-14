Спасатели продолжают выводить блуждающих в лесах ленинградцев

Автор: Анастасия Щербакова
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Сразу трое жителей Ленобласти потерялись в эти сутки, отправившись в лес. На помощь им, как всегда, пришли спасатели.

Спасатели продолжают выводить блуждающих в лесах ленинградцев спасатели, лес, Ленобласть, заблудились, грибыФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Спасатели продолжают выводить блуждающих в лесах ленинградцев спасатели, лес, Ленобласть, заблудились, грибыФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Спасатели продолжают выводить блуждающих в лесах ленинградцев спасатели, лес, Ленобласть, заблудились, грибыФото: Аварийно-спасательная служба ЛО

О происшествии сообщили в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 14 сентября.

В лесном массиве около деревни Старая Слободка заблудился мужчина. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле обнаружили пострадавшего, вывели и доставили до его автомобиля.

Также помощь была оказана пожилой паре из Кировского района. Они отправились на лесную прогулку и заблудились. В целости и сохранности они были выведены из лесной зоны.

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Спасатели продолжают выводить блуждающих в лесах ленинградцев спасатели, лес, Ленобласть, заблудились, грибы
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