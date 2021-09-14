«Велес» выкупил бурого медвежонка у частной фермы

Центр спасения диких животных «Велес» принял на попечение новую постоялицу. Ей оказалась маленькая медведица, которую сотрудники выкупили с фермы.

Историей спасения дикого зверя поделился портал 47channel. Как рассказали волонтеры центра «Велес», перед тем, как забрать из плохих условий медвежонка, им пришлось собирать средства на перевозной вольер и выкуп дикого зверя.

О приобретении медвежонка волонтеры заранее договорились с хозяином фермы, также его попросили немного подождать, прежде чем будет собрана необходимая сумма, однако владелец фермы нарушил договор и продал свои владения.

Чуть позднее волонтерам удалось разыскать хищника и выкупить его. В центр его привезли в минувшее воскресенье, 12 сентября. Как отмечают в «Велесе», имя малышке пока не придумали, сейчас за ней наблюдают и присматривают.