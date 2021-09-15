В ВОЗ допустили введение паспортов вакцинации в будущем

ВОЗ допускает использование ковид-паспортов для путешествий в будущем, однако пока вакцины распределены между странами неравномерно, и сейчас это вызовет дискриминацию, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.
В связи с этим, отметил глава ВОЗ, организация помогает странам в вопросе разработки COVID-паспортов, чтобы в конечном итоге создать отлаженную, признаваемую всеми систему.
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14.09.2021 117