В ВОЗ допустили введение паспортов вакцинации в будущем

ВОЗ допускает использование ковид-паспортов для путешествий в будущем, однако пока вакцины распределены между странами неравномерно, и сейчас это вызовет дискриминацию, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

В связи с этим, отметил глава ВОЗ, организация помогает странам в вопросе разработки COVID-паспортов, чтобы в конечном итоге создать отлаженную, признаваемую всеми систему.