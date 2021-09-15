В Сестрорецке автобус сгорел вместе с человеком внутри

Автобус сгорел минувшей ночью в Курортном районе Петербурга.

Сообщение о пожаре на улице Борисова, 8 в Сестрорецке поступило в экстренные службы 15 сентября в 02:21. Горел неэксплуатируемый автобус. Пожар ликвидировали к 03:12, транспорт выгорел полностью.

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В автобусе был обнаружен погибший мужчина. Устанавливаются личность и обстоятельства произошедшего.