В Сестрорецке автобус сгорел вместе с человеком внутри

Автобус сгорел минувшей ночью в Курортном районе Петербурга.
Сообщение о пожаре на улице Борисова, 8 в Сестрорецке поступило в экстренные службы 15 сентября в 02:21. Горел неэксплуатируемый автобус. Пожар ликвидировали к 03:12, транспорт выгорел полностью.
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